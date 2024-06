Pasageri romani, printre care si europarlamentari, blocati pe aeroportul din Bruxelles. Abia astazi au aterizat la Cluj-Napoca Zeci de pasageri au ramas blocati pe aeroportul din Bruxelles, dupa ce zborul spre Cluj a fost anulat.Romanii ar fi trebuit sa ajunga miercuri seara la ora 23:00, dar in aeroport au aflat ca nu vor mai putea zbura spre tara, potrivit stiripesurse.ro.Calatoria lor a fost reprogramata de trei ori si acestia spun ca nimeni de la compania aeriana nu le a dat vreo explicatie.Unii au ramas in aeroport aproximativ 37 de ore, altii au gasit solutii acolo, dar toti sunt revoltati de aceasta situatie. Abi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

