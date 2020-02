Stiri pe aceeasi tema

- Ingrijorate de raspandirea rapida a noului coronavirus pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in portul Yokohama (Japonia), mai multe tari au decis sa-si evacueze imediat cetatenii.

- Primul roman care a fost depistat cu coronavirus lucreaza de zece ani pe nava Diamond Princess, care se afla in carantina in apele teritoriale japoneze.Originar din localitatea Bascov, județul Argeș, barbatul in varsta de 41 de ani era angajat pe vasul de croaziera la bucatarie și nu mai venise in Romania…

- Romanul infectat cu coronavirus este din județul Argeș și se afla in acest moment in carantina, pe vasul de croaziera Diamond Princess. Informația a fost confirmata oficial de autoritați.

- Romanul infectat cu coronavirus este din județul Argeș. Informația a fost confirmata oficial de autoritați. Argeșeanul lucreaza pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia. Acesta ar putea sa nu fie singurul roman infectat, ținand cont ca pe nava sunt alte 16 cetațeni romani,…

- Primul roman infectat cu coronavirus alerteaza autoritațile din țara noastra. Omul, caruia i s-a confirmat imbolnavirea, se afla pe nava de croaziera Diamond Princess, in Japonia. Sunt 218 de persoane infectate, din 492 de teste efectuate pana acum. Pe vas se mai afla alți 16 romani.

- Un cetațean roman aflat pe nava de croaziera Diamond Princess a fost despistat cu noul coronavirus. Romanul a fost preluat și internat intr-un spital din Japonia.”Cu privire la situația cetațenilor romani aflați la bordul navelor de croaziera Diamond Princess și Westerdam, Ministerul Afacerilor…

- Ultimul bilanț al persoanelor infectate cu coronavirus de pe nava de croaziera Diamond Princess este de 219 de persoane, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate alte 44 de cazuri, anunța CNN.Pe nava operata de compania Princess Cruise, aflata in carantina de pe 3 februarie in largul Japoniei,…

- Cel puțin 135 de persoane, printre care și cinci membri ai echipajului, de la bordul vasului de croaziera Diamond Princess au avut rezultatele pozitive de infectare cu noul coronavirus, in urma testelor medicale, anunța CNN, potrivit MEDIAFAX.Cele 3.700 de persoane aflate pe vas se afla, de…