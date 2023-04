Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager al companiei Delta Air Lines a fost arestat dupa ce a deschis una dintre usile avionului si a alunecat pe toboganul pentru iesire de urgenta in timp ce avionul se pregatea sa decoleze sambata de la Los Angeles cu destinatia Seattle, relateaza CNN. Incidentul de pe zborul Delta 1714 a avut…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anunțat, joi, ca meseria de lucrator cu copilul se va regasi, incepand de saptamana viitoare, in Catalogul clasificarii ocupatiilor din Romania. „Vom avea si noi in Romania, in Catalogul profesiilor recunoscute si acreditate oficial…

- Klaus Iohannis a declarat, joi, la Comisia Europeana, ca sistemul de pensii trebuie regandit astfel incat sa fie sustenabil. Același argument l-a folosit și președintele Franței, Emmanuel Macron, care a marit varsta de pensionare și se confrunta acum cu cele mai mari proteste din ultimii ani. Iohannis…

- Medicii si asistentii sociali au inceput cea de-a doua zi de proteste din Capitala, printr-un mars organizat de Federatia Sanitas, ce va porni din Piata Victoriei, potrivit Agerpres. Protestele au fost declansate luni, 6 februarie, pe fondul nemultumirilor legate de Legea salarizarii si al subfinantarii…

- Numarul cetatenilor ucraineni care si-au gasit un loc de munca in Romania dupa declansarea razboiului a ajuns, luni, la 5.787. Potrivit ministrului Muncii, Marius Budai, cifra persoanelor care au fugit din calea razboiului si care s-au angajat in companii romanesti este cu 56 mai mare fata de ziua de…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ar putea sa efectueze o vizita in Europa Centrala cel mai probabil in luna februarie, a anuntat, miercuri, președintele Poloniei, Andrzej Duda, adaugand ca nu stie deocamdata care dintre tarile din regiune ar fi incluse ca destinatii in cadrul acestei vizite, relateaza Reuters.…

- OMV nu trebuie sa plateasca taxa de solidaritate, transmite Comisia Europeana. Codurile CAEN, citate in Ordonanța de Urgența, respecta activitațile prevazute in regulament. OMV Petrom se afla intr-un conflict deschis cu autoritațile fiscale din Romania, dupa ce a anunțat ca nu va plati contribuția de…

- Igor Dodon, judecat in dosarul ,,Sacoșa neagra”, va parasi Republica Moldova in perioada 28 ianuarie- 5 februarie, dupa ce instanța de la Chișinau a dat curs solicitarii inaintate de avocații sai, care au spus ca acesta urmeaza sa plece la un curs de reabilitare cu fiul sau in Romania. Joi, in dosarul…