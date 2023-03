Pas istoric: ONU a aprobat tratatul privind mările libere Dupa 15 ani de dezacorduri, eșecuri și discuții formale și informale blocate, exista in sfarșit un tratat ONU privind marea libera care va contribui la protejarea unor zone vaste ale oceanelor planetei, potrivit Sky News, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

