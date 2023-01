Pas important pentru modernizarea Gării de Nord din București! Anunțul făcut de Sorin Grindeanu CFR SA a transmis spre SEAP documentația pentru licitația contractului de proiectare și execuție destinat primei faze de modernizare a Garii de Nord. „Se dorește transformarea Garii de Nord in punct multimodal modern, dar și intr-o zona comerciala atractiva a Capitalei”, afirma Grindeanu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Sorin Grindeanu, Ministrul Transporturilor, a anunțat, ca CFR SA a transmis spre SEAP documentatia pentru licitatia contractului aferent primei faze de modernizare a Garii de Nord. Contractul de modernizare a Garii de Nord are o valoare de peste 471 de milioane de lei. „Pas important pentru modernizarea…

"Pas important pentru modernizarea Garii de Nord din Bucuresti! CFR SA a transmis spre SEAP documentatia pentru licitatia contractului de proiectare si executie destinat primei faze de modernizare a Garii de Nord. Dupa validare, contractul cu o valoare estimata de peste 471 de milioane de lei (fara…

