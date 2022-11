Stiri pe aceeasi tema

- Capsula spatiala Orion a NASA s-a mutat pe orbita lunara indepartata, vineri, in a zecea zi a misiunii Artemis 1, a anuntat Agentia Spatiala a SUA. "In timpul acestei orbite lunare, controlorii de zbor vor monitoriza sistemele critice (Orion) si vor efectua verificari legate de mediul spatiului adanc",…

- NASA a lansat miercuri cea mai puternica racheta construita vreodata in calatoria sa spre Luna. Totul s-a petrecut intr-o spectaculoasa explozie de lumina care a marcat inceputul noului program emblematic al agenției spațiale: Artemis 1. Potrivit AFP, racheta a decolat de la celebrul Kennedy Space Center…

- Pentru a doua oara in interval de 5 zile NASA a amanat lansarea primei misiuni din seria Artemis, dupa ce a fost identificata o scurgere de combustibil la motoarele rachetei SLS, transmit sambata agentiile de presa. Operatiunile pregatitoare ale lansarii au fost oprite in mod oficial de directorul de…

- ​Doi „taikonauți” chinezi au efectuat cu succes o ieșire extravehiculara lunga de șase ore in afara stației spațiale Tiangong (Palatul ceresc). Stația spațiala chineza are doua module și va fi completa in octombrie, dupa ce un al treilea modul va fi lansat de pe Terra.