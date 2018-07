Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la noul corp de cladire al Spitalului de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara, realizate cu bani din bugetul local al Primariei Timișoara, sunt aproape de final. Nicolae Robu a anunțat, vineri, in cadrul conferinței de presa organizata la sediul PNL Timiș, ca nu sunt datorii mari la constructor…

- Primaria Capitalei arata, luni, ca in mai putin de un an a inceput lucrarile de consolidare si reabilitare la 22 de imobile din centrul Bucurestiului. "In mai putin de un an, Primaria Capitalei a inceput lucrarile de consolidare si reabilitare la 22 de imobile. In ultimele trei decenii, in…

- Nicolae Robu a facut, in aceasta dimineața, un anunț important pe pagina sa de Facebook cu privire la cele șapte vaporașe cumparate pentru a ne plimba pe Bega. Potrivit primarului Timișoarei, ieri a fost publicata Hotararea de Guvern privind inființarea Administrației Canalului Bega. “Inca un pas facut…

- Ecaterina Andronescu a lansat, sambata seara, un anunț exploziv, dupa Consiliul Executiv al PSD, organizat in contextul in care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare.

- Primaria municipiului Constanta va aduce la cunostinta faptul ca, in data de 31.05.2018, vor incepe actiunile de deratizare si dezinsectie pe domeniul public al municipiului Constanta, care se vor desfasura etapizat, in perioada sezonului estival 2018.Potrivit Primariei Constanta, actiunile de dezinsectie…

- Corpul B al Spitalului „Louis Țurcanu” a prins contur, dar nu va putea fi deschis in acest an, pentru ca nu s-au gasit inca bani de dotari. Pe șantier nici nu se mai lucreaza de ceva vreme, din cauza faptului ca municipalitatea nu a decontat facturile firmei constructoare. „La Spitalul…

- Societatea OIL TERMINAL SA informeaza ca in data de 08.05.2018, Consiliul de Administratie a desemnat Banca Transilvania ca si agent de plata pentru plata dividendelor aferente anului 2017 conform cadrului de reglementare aplicabil. ...

- Pentru executarea lucrarilor de inlocuire a conductei de distributie apa potabila din subsolul blocului MV2, situat pe strada Mircea cel Batran, din municipiul Constanta, RAJA SA este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile miercuri, 02 mai 2018, in intervalul orar 08,00 ndash; 18,00.Potrivit…