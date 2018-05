Pas fals făcut de FCSB în lupta pentru titlu! FCSB a suferit o infrangere care ar putea cantari decisiv in economia titlul in acest an in Liga I. Plecați cu prima șansa la victorie in fața unei formații care nu reușise sa obținaa nicio victorie ina ceasra ediție a play-off-ulyui Ligii I, „roș-albaștrii” au cedat partida din Copou cu CSM Poli Iași din cadrul […] The post Pas fals facut de FCSB in lupta pentru titlu! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

