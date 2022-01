Pas cu Pas, ne apropiem de Ziua Îndrăgostiților cu un nou videoclip lansat de Andra Andra a pregatit un cadou fanilor ei: un nou single cu videoclip, „Pas cu Pas”. Lansat chiar in ziua de naștere a soțului sau, Catalin Maruța, artista le transmite celor care o urmaresc pe Social Media și ii asculta muzica faptul ca piesa are semnificații profunde. Cantecul induce atmosfera ideala și pentru Ziua Indragostiților și Dragobete, care se apropie cu pași repezi, dar și pentru fiecare zi din viața noastra, atata timp cat iubirea face parte din ea. Piesa „Pas cu Pas” vine insoțita și de un clip muzical, in care iși fac apariția și doua dintre cele mai indragite persoane publice din Romania:… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

