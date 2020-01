Stiri pe aceeasi tema

- Franta pregateste pentru mijlocul saptamanii o evacuare aeriana a cetatenilor sai din Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus in China, a anuntat luni ministrul francez al Afacerilor Externe Jean-Yves Le Drian, conform Hotnews. Autoritațile se așteapta la cateva sute de persoane care ar urma sa fie…

- Canada a declarat primul caz pentru care exista suspiciune de infectare cu coronavirus la un barbat in jur de 50 de ani care s-a intors de la Wuhan. Barbatul a ajuns la Toronto in 22 ianuarie si a fost internat in spital a doua zi dupa ce a manifestat simptomele unei afectiuni respiratorii. Presedintele…

- Autoritatile sanitare franceze dau alarma pentru Europa si anunta oficial ca trei cazuri de coronavirus au fost ”confirmate”, la pacienti spitalizati la Paris si Bordeaux, subliniind ca este vorba despre ”primele cazuri europene”, relateaza AFP, citata de news.ro.Cei trei pacienti spitalizati…

- Alain Robert, Omul-Paianjen francez, a escaladat fara asigurare Tour Total, luni dimineața, în semn de susținere fața de greva împotriva reformei pensiilor, înainte sa fie arestat, a notat un jurnalist AFP.Alpinistul a explicat ca oamenii vor sa continue sa traiasca decent și ca…

- China si Franta au semnat contracte comerciale in valoare totala de 15 miliarde de dolari si si-au reafirmat sprijinul pentru Acordul ”ireversibil” de la Paris referitor la schimbarile climatice, in timpul unei vizite la Beijing a presedintelui francez Emmanuel Macron, transmite Reuters.