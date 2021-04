Stiri pe aceeasi tema

- Deputații PAS au atacat la Curtea Constituționala hotararea Parlamentului de anulare a numirii Domnicai Manole in funcția de judecator al Curții Constituționale. De asemenea, a fost contestata numirea de astazi a lui Boris Lupașco in calitate de judecator la Inalta Curte. Fii la curent cu…

- Majoritatea pro-rusa din Parlamentul Republicii Moldova a votat vineri o hotarâre prin care înceteaza mandatul de judecatoare a Curții Constituționale al Domnicai Manole, președinte al instituției. Demersul vine în contextul în care saptamâna trecuta Curtea Constituționala…

- CHIȘINAU, 25 mart - Sputnik. O a treia tentativa de desemnare a unui candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova nu ar fi exclusa, mai ales ca in Constituție este stipulat și termenul de 45 de zile de la prima solicitare, dar și ca Parlamentul poate fi dizolvat numai dupa respingerea…

- CHIȘINAU, 18 mart – Sputnik. Liderul grupului parlamentar PRO MOLDOVA, Andrian Candu, a comentat decizia Curții Constituționale, care a declarat neconstituționala legea miliardului, votata in decembrie de majoritatea parlamentara. © Sputnik / Mihai CarausUltima ora: Curtea Constituționala…

- Guvernul are programate azi doua ședințe. Se va face și numirea prefecților. Guvernul are programate astazi doua ședințe, imediat dupa adoptarea bugetului de stat nemodificat in parlament. Premierul Florin Cițu vrea sa profite de avantajele tehnologiei și se va intalni online cu membrii cabinetului…

- Deputații PAS au blocat timp de doua luni investițiile in modernizarea infrastructurii satelor și orașelor din țara, prin adresarea la Curtea Constituționala de a anula anexa nr.7 la Legea Bugetului de Stat pentru anul 2021, a declarat președintele comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, deputatul…

- In ședința din 9 februarie 2021, Curtea Constituționala, in cadrul controlului posterior promulgarii, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neintemeiata, excepția de neconstituționalitate, ridicata direct de Avocatul Poporului, și a constatat ca sunt constituționale, in raport cu criticile formulate,…