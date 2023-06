Fostul premier britanic Boris Johnson a anunțat vineri seara ca demisioneaza din funcția de parlamentar, invocand ancheta parlamentara privind petrecerile organizate in Downing Street cu incalcarea restricțiilor anti Covid-19. Parlamentarul in varsta de 58 de ani este vizat de o ancheta parlamentara pentru a stabili daca a indus in eroare Camera Comunelor cu privire la […] The post Partygate. Fostul premier britanic Boris Johnson demisioneaza din Parlament first appeared on Ziarul National .