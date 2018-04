Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia Deliei Matache! Sora artistei, Oana, și-a botezat, duminica, fetița, iar parinții spirituali au fost Delia și soțul ei, Razvan Munteanu. Slujba de creștinare a avut loc la o biserica din zona Dorobanți, iar dupa ceremonie au petrecut cu toții la Nuba. (NU RATA, AICI: BOTEZUL,…

- Direcția de 1 Mai pentru majoritatea celor serioși, care trateaza „științific” distracția, e clara: Mamaia. Și mai precis, NUBA Beach Club, clubul restaurant care se va inaugura chiar in weekend-ul dinainte de 1 mai. Locul fabulos (vezi galeria), cu restaurant, piscina, baruri etc, este pe plaja, in…

- Anda Adam a facut dezvaluiri din culisele show-ului Exatlon. Cantareața a facut parte din echipa Faimoșilor in concursul respectiv, insa a parasit competiția. Diana Bulimar a fost ultima concurenta eliminata, iar acum Anda Adam a vorbit despre strategia „Faimoșilor”. Potrivit strategiei facute de aceștia,…

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica populara. Este o persoana deschisa, cu suflet bun, a aratat-o in atatea momente, și are și o silueta de invidiat, in ciuda varstei. Acum, se ”plange” ca are cu doua kg in plus. Cantareața de muzica populara a explicat cu le va…

- Delia a aparut cu un nou look: cu o coafura in care combina parul blond cu cel brunet. Numeroase persoane i-au transmis Deliei ca este frumoasa și au intrebat-o cand apare urmatorul ei videoclip. Delia a obișnuit deja pe toata lumea cu desele ei schimbari de look. „Ești ca o papușa”, i-a transmis cineva…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Recent, pe contul personal de socializare, Delia a urcat o pictura in care apare tunsa la chelie. Imaginea…