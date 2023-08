Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele din 26 august, pe langa victimele rezultate din cauza deflagrațiilor, a mai scos la iveala un alt aspect, și anume cat de sigur este echipamentul pompierilor din Romania, in contextul celor intamplate cu pompierii care au intervenit la Crevedia. In acest caz, Raed Arafat a vorbit despre…

- Anexa 7.3 din Planul de Analiza și Acoperire a Riscurilor, document elaborat de Consiul General al Municipiului București, evidențiaza 223 de obiective sursa de risc de incediu. Crevedia ar putea avea loc oricand in București, pentru ca sunt 223 de obiective sursa de risc de incediu. Stațiile GPL sunt…

- Caști topite și echipamente arse complet. Cateva imagini au inceput sa circule in mediul online, dupa exploziile de sambata, 26 august, de la Crevedia, Dambovița, starnind o dezbatere despre modul cum sunt dotați angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU).Un pompier a menționat…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, spune ca a discutat cu pompierii raniți in explozia de la Crevedia: „Cu greu gasim cuvinte sp subliniem eroismul pompierilor”, spune Predoiu, dupa ce a aflat ca a existat un risc imens sa se produca explozii simultan

- Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti a deschis un dosar in rem in care se efectueaza cercetari in legatura cu modul de interventie a pompierilor la incendiul de la Crevedia, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Intre timp, dosarul a fost preluat de Parchetul de pe langa Curtea…

- Starea celor doi pompieri romani care au ajuns astazi la Bruxelles, dupa tragedia de la Crevedia, este stabila, noteaza Radio Romania Actualitați.Unul dintre medicii belgieni care i-au preluat pe cei doi, i-au spus corespondentului RRA Bogdan Isopescu faptul ca echipamentele de protecție ale salvatorilor…

- Astazi salvatorii au nevoie de noi! Va rugam din suflet pe toți cei care puteți, și doriți, sa-i sprijinim pe eroii pompieri și pe toți cei raniți in explozia de la Crevedia. In urma tragediei de la Crevedia, soldata cu aproximativ 50 de victime, este nevoie de donatori din toate grupele de sange A,…

