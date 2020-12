Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorul aerian de pasageri Blue Air a anuntat luni o campanie de reduceri de 30% pentru toate rezervarile la zboruri catre si dinspre destinatiile romanesti, inclusiv la zborurile interne din Romania, cu date de calatorie pana la 31 ianuarie 2021. Campania de reduceri a debutat luni si are loc…

- Primarul Sectorului 5 al Capitalei a anunțat ca nu renunța la iluminatul festiv in perioada sarbatorilor de iarna. Edilul șef a precizat ca vor fi folosite vechile echipamente și nu vor fi facute alte achiziții. In Sectorul 6, insa, primarul le propune bucureștenilor sa amane aceasta investiție,…

- Evenimentele care de obicei marcau perioada sarbatorilor de iarna, la Suceava, nu vor mai avea loc anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca in acest an nu se vor mai organizaevenimentele tradiționale, in incercarea de a fi limitata pe cat posibil ...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu s-a luat in discutie decretarea starii de urgenta in perioada sarbatorilor de iarna, adaugand ca anul acesta "ne vom intoarce la ce inseamna sarbatoarea Craciunului", adica sarbatoare "in si cu familia". Intrebat intr-o…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca perioada Sarbatorilor de iarna va fi una cu restricții impuse de lupta impotriva COVID-19. El susține ca oamenilor le va fi imposibil sa petreaca Sarbatorile așa cum o faceau in anii trecuți. „Despre sarbatorile de iarna… este…

- Blue Air introduce sapte rute noi din Romania, in perioada sarbatorilor de iarna. Care sunt destinațiile Blue Air estimeaza a anuntat joi ca introduce sapte rute noi pe perioada sarbatorilor de iarna, din Bucuresti spre Barcelona, Birmingham, Bologna, Glasgow, Madrid, Roma si Viena, intre 18 decembrie…

