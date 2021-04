Stiri pe aceeasi tema

- Partidul german al Verzilor, aflat in ascensiune de popularitate, isi nominalizeaza luni, pentru prima data in istoria sa, propriul candidat la functia de cancelar in perspectiva alegerilor legislative federale din luna septembrie, transmite dpa. Cei doi candidati, Robert Habeck si Annalena…

- Singurul candidat la funcția de arhitect șef al municipiuluiu Suceava, Ana Munteanu (nr. fiica fostului arhitect șef al județului Constantin Rabiciuc), consiliera viceprimarului USR Teodora Munteanu, a fost declarat respins dupa proba scrisa desfașurata astazi. Munteanu a realizat doar 61,2 puncte insuficiente…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat ca nu vede sens sa se mearga pe scenariul organizarii unui referendum de demitere a presedintelui Maia Sandu, deoarece acest lucru nu va solutiona criza politica si doar vor fi cheltuiti inutil bani din bugetul de stat.

- CHIȘINAU, 11 feb - Sputnik. Aceasta este Mariana Durleșteanu, fost ministru al Finanțelor in Guvernul Greceanii 2008-2009. © Facebook / Mariana DurleșteanuMariana Durleșteanu Guvernul Durleșteanu ar urma sa fie un guvern de tranziție pana la alegerile parlamentare anticipate. Fii la…

- Presedintele UDMR Bistrita-Nasaud, Decsei Attila, care la alegerile locale din septembrie anul trecut a candidat in alianta cu PSD la Consiliul Judetean, a fost nominalizat pentru functia de subprefect din partea Uniunii, potrivit anuntului publicat pe pagina de socializare a filialei dupa sedinta…

- Deputatii PSRM, Platformei DA si PDM considera ca nu exista alta solutie pentru depasirea impasului politic in care se afla Republica Moldova, decat desemnarea unui candidat la functia de prim-ministru de catre presedintele tarii, Maia Sandu. In acelasi timp, potrivit deputatului PAS, Sergiu Litvinenco,…

- Premierul landului Bavaria, Markus Soder, este pozitionat cel mai bine in sondaje pentru a fi candidatul formatiunii Uniunea Crestin-Democrata / Uninea Crestin-Sociala (CDU/CSU) pentru functia de cancelar in scrutinul parlamentar care va avea loc in Germania in septembrie, potrivit Mediafax.…