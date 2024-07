Partidul Umanist Social Liberal, la consultari cu premierul Marcel Ciolacu! Ce date pentru alegerile prezidentiale au fost sustinute

Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul „alegerile prezidențiale” nu pare sa aiba un sfarșit prea curand. Pentru prima data de la inceputul acestei situații controversate, Marcel Ciolacu vine cu un atac dur la adresa lui Nicolae Ciuca. Premierul acuza ca PNL „vrea sa schimbe regulile jocului” și spune, despre președintele partidului,…

- Aceasta afirmație vine pe fondul deciziei recente a unui for statutar al PSD, care a confirmat ca partidul va avea un candidat propriu pentru alegerile prezidențiale.„Am spus si ieri, daca vreti va spun si astazi si maine. Noi am decis intr-un for statutar, ieri, foarte clar – Partidul Social Democrat…

- Marcel Ciolacu clarifica situația legata de schimbarea datei la alegerile prezidențiale, in contextul in care au aparut zvonuri ca acestea vor avea loc in toamna. Premierul spune clar ca exclude aceasta varianta și susține desfașurarea lor la termenul deja stabilit. Marcel Ciolacu, despre alegerile…

- Biroul Executiv al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) a decis vineri sa o imputerniceasca pe Gratiela Gavrilescu sa inceapa negocierile pentru realizarea unei aliante privind alegerile prezidentiale si parlamentare din acest an. „Biroul Executiv o imputerniceste pe doamna Gratiela Gavrilescu,…

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca, imediat dupa alegerile locale, se va lua o decizie in coaliție cu referire la candidatul la prezidențiale. Ciolacu a precizat ca va fi convocat un Congres Extraordinar al PSD pentru desemnarea candidatului. De asemenea, Ciolacu a facut o precizare…

- Marcel Ciolacu pretinde ca nu e deranjat de afișele electorale din țara care il promoveaza intens pe Nicolae Ciuca, ba, mai mult, premierul avanseaza posibilitatea ca PSD și PNL ca aiba candidat comun la alegerile prezidențiale din septembrie. Intrebat, la un post tv daca PSD și PNL vor avea candidat…

- Marcel Ciolacu este convins ca Mircea Geoana va candida la alegerile prezidentiale din acest an. Premierul a declarat in direct la Antena 3 CNN in cadrul emisiunii Subiectiv faptul ca el credea ca Mircea Geoana se ocupa cu razboaiele, nu cu lansari de car

- Presedintele PSD ar planui sa candideze la alegerile prezidentiale 2024. Dar a punctat ca va lua aceasta decizie in functie de rezultatul alegerilor comasate – locale si europarlamentare – din 9 iunie. Marcel Ciolacu a fost intreba direct de ce se teme sa-si asume candidatura la alegerile prezidentiale.…