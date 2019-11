Stiri pe aceeasi tema

- Deși se arata nemulțumit de activitatea unor ministere din cadrul Executivului, președintele țarii, Igor Dodon, iși dorește ca actuala majoritate parlamentara sa-și finalizeze mandatul. Totodata, șeful statului susține ca in 72 de ore, Guvernul Sandu ar putea sa cada, in contextul in care deputații…

- Guvernul PNL nu va avea sustinerea Pro Romania. "A fost o discuție foarte scurta, ca nu avem foarte multe de discutat. Discuțiile nu puteau sa avanseze in sensul ca vom susține guvernul, pentru ca noi nu susținem. Noi suntem un partid mic, dar avem un obiectiv mare și anume sa apararam social-democrația…

- Deputatul Octavian Ticu a propus, in cadrul sedintei de joi, 17 octombrie, a Parlamentului, o solutie care ar salva Blocul ACUM, dupa alianta pe care au facut-o cu Partidul Socialistilor. Parlamentarul a cerut ca Blocul ACUM sa-si respecte angajamentul din campania electorala, prin care a promis ca…

- "Liderii USR au avut luni seara o discutie pentru a stabili actiunile partidului in perioada urmatoare, dupa trecerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, si au decis sa sustina in continuare organizarea alegerilor anticipate in cel mai scurt timp posibil. Liderii partidului au sustinut…

- "Cred ca in aceste zile au fost definitivate conditiile pentru depunerea motiunii de cenzura, in sensul stabilirii unui calendar intre partenerii din Opozitie, care sustin motiunea initiata de PNL si potrivit acestui calendar, cel mai probabil maine va fi depusa motiunea de cenzura", a declarat luni…

- Fractiunea Partidului Politic Sor considera „solicitarea procurorului general interimar de a fi ridicata imunitatea parlamentara a deputatilor Marina Tauber si Reghina Apostolova drept o dovada in plus a subordonarii justitiei de catre actuala guvernare”. Partidul Sor „califica aceasta drept un act…

- Fost actor de comedie fara experienta politica in trecut, Zelenski a castigat alegerile prezidentiale cu o majoritate covarsitoare in aprilie, pe valul furiei alegatorilor impotriva coruptiei si standardelor de viata scazute din Ucraina.Inainte de aceasta, parlamentarii puteau ramane fara…

- „Aceasta acțiune trebuia sa aiba loc demult. Imediat dupa schimbarile de la inceputul lunii, dar nu au fost voința din partea Procuraturii Generale”. Cel puțin, astfel a reacționat șeful statului Igor Dodon la decizia Parlamentului privind ridicarea imunitații lui Ilan Șor.