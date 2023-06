Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca se intalneste, luni, cu premierul Marcel Ciolacu, la ora 15.00, o discutie urmand sa vizeze numirea lui Mircea Abrudean ca secretar general al Guvernului, susțin surse guvernamentale pentru News.ro.Ciuca a confirmat, luni dimineața, la finalul sedintei conducerii liberale…

- Guvernul a adoptat, joi in prima sedinta a Cabinetului Ciolacu, ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale. Actul normativ a fost adoptat avand in vedere Hotararea Parlamentului Romaniei 22/2023 pentru acordarea increderii Guvernului, prin care au…

- Guvernul va adopta un memorandum privind majorarile salariale acordate personalului din Educație prin noua Lege a salarizarii de anul viitor. Un memorandum este un act juridic fara forța juridica. Reamintim ca sindicatele au cerut garanții, care pot fi oferite doar prin lege sau ordonanța, ca din 2024…

- Premierul Nicolae Ciuca si-a programat, joi, noi consultari cu reprezentantii sindicatelor din Educatie, potrivit agendei oficiale a prim-ministrului. Acestea ar urma sa aiba loc la ora 13,30, respectiv ora 19,00, precizeaza sursa amintita. Miercuri seara, Nicolae Ciuca a avut, la Palatul Victoria,…

- Clubul de Presa a luat act de un proiect de hotarare de Guvern aflat foarte aproape de faza de aprobare, prin care Ministerul Digitalizarii intenționeaza sa-i largeasca atribuțiile, astfel incat sa poata controla mediul online. u alte cuvinte, toate postarile online devin vulnerabile, in masura in…

- Zilele de 1 iunie (Ziua ocrotirii copilului) și 2 iunie 2023 vor fi zile de odihna, cu recuperare prin extinderea timpului zilnic de munca. Potrivit unui proiect de hotarire a Guvernului, care urmeaza sa fie aprobat la ședința Executivului din data de 17 mai, evidența timpului de odihna necesar spre…

- Rotativa guvernamentala bate la ușa. Au fost și vor mai fi, foarte probabil, discuții la nivel de coaliție inainte de momentul in care se va produce, efectiv, rocada de la varful Executivului. In cateva saptamani, liderul PSD, Marcel Ciolacu, ar urma sa preia șefia Guvernului. In tot acest timp, social-democrații…

- Miercuri, premierul Dorin Recean s-a intalnit cu grupul ambasadorilor pentru Parteneriatul Estic, reprezentanți ai statelor membre ale Uniunii Europene, a relatat pentru MOLDPRES Directia comunicare și protocol a Guvernului. Oficialii au abordat situația actuala din Republica Moldova, prioritațile Executivului,…