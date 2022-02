Partidul „Șor” propune alocarea de catre Guvern a unui ajutor unic in valoare de 10 mii de lei, pentru a-i ajuta pe oameni sa depașeasca mai ușor criza economica care a lovit Republica Moldova. Declarația a fost facuta de Ilan Șor, intr-o adresare video publicata pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui, de aceasta alocație urmeaza sa beneficieze in jur de un milion de oameni, printre care pensionari, familiile sarace și cele cu mulți copii. Șor susține ca bani pentru acest pachet de susținere exista, iar guvernarea nu are nicio justificare sa nu-i foloseasca.