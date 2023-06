Stiri pe aceeasi tema

- Sesizata de Guvernul Republicii Moldova, decizia CCM a fost luata in conformitate articolului 41, aliniatul 4, din Constitutia Republicii Moldova, care prevede ca „partidele si alte organizatii socio-politice ale caror scopuri sau activitati sunt indreptate impotriva pluralismului politic, a principiilor…

- Ambasadorii statelor Uniunii Europene la Bruxelles au aprobat impunerea unui nou regim de sancțiuni in privința a cinci politicieni și oameni de afaceri din Republica Moldova și Rusia, care destabilizeaza situația din Republica Moldova. Este vorba de liderul Partidului Șor, Ilan Șor, deputata aceleiași…

- Ea este judecata in dosarul care privește furtul a un miliard de euro din bancile din Republica Moldova. Aceasta stat in arest preventiv in timpul cercetarilor.Decizia procurorilor de luni vine dupa ce aceasta ar fi incalcat mai multe condiții impuse de judecatori. Ea avea interdicție de a parasi țara.Șeful…

- Parlamentul European (PE) a votat miercuri, 19 aprilie, rezoluția privind sancționarea oligarhilor fugari Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor pe motiv ca aceștia incearca sa destabilizeze Republica Moldova in comun cu Rusia, a declarat eurodeputatul Vlad Gheorghe, care este și autorul rezoluției. Astfel,…

- „«Pacea ruseasca» aduce lacrimi, sange și orori pentru toți care sunt chiori”, a fost mesajul de pe bannerul desfașurat de supoterii celor de la Zimbru Chișinau la derby-ul cu Sheriff (0-2), echipa cu sediul in auto-intitulata republica transnistreana. Meciul s-a desfașurat duminica, 1 aprilie, pe stadionul…

- Rusia nu renunta la ideea preluarii puterii in Republica Moldova si actioneaza prin diferite mijloace ale razboiului hibrid pentru a-si instala la Chisinau o guvernare prorusa obedienta, a declarat presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul emisiunii "Puncte de Reflectie' de la Vocea Basarabiei,…

- Republica Moldova se confrunta cu incercari tot mai vadite ale Federației Ruse de preluare a puterii la Chișinau, prin acțiunile de destabilizare pe care le organizeaza. Principalii actori in implementarea planului Kremlinului ar fi cei din partidul oligarhului fugar, Ilan Șor. In spatele provocarilor…