- Membri și simpatizanți ai Partidului Șor participa astazi la un nou protest antiguvernamental in fața Parlamentului și Președinției. „Jos Maia Sandu”, „Jos dictatura”, striga aceștia.

- Autoritațile vor respecta dreptul cetațenilor de a protesta pașnic, insa instituțiile nu trebuie sa admita provocari. Declarația a fost facuta de șefa statului, Maia Sandu, in contextul „consolidarii efortului gruparilor criminale care au delapidat țara in ultimii 30 de ani, in interiorul țarii”.

- Doua moldovence condamna protestul organizat de Partidul Șor in fața Parlamentului și Președinției. Potrivit acestora, crizele nu sunt doar in Republica Moldova, dar și in alte state, iar schimbarile nu pot fi facute intr-un an sau doi. „De parca numai la noi gazul e scump, toata Europa e in criza.…

- „Este o acțiune organizata din bani murdari”, este reacția Guvernului la protestul din fața Parlamentului și Președinției, organizat de Partidul Șor. Comentariul vine din partea purtatoarei de cuvant a Executivului, Anastasia Taburceanu, contactata de TV8. Partidul Șor a continuat, a doua duminica de…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, afirma ca a adus „regretatei suverane britanice un omagiu in numele tuturor cetațenilor R. Moldova”: „Viața Reginei Elisabeta a II-a ne ofera un exemplu ilustrativ de devotament și slujire poporului”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mii de oameni au participat, duminica, la un protest la Chișinau, impotriva Guvernului Republicii Moldova și a șefei statului, Maia Sandu. Organizatorul oficial al protestului a fost Partidul Șor, condus de un om de afaceri controversat, Ilan Shor. Partidul Șor face parte din Opoziție iar multe dintre…

- Partidul „Șor” planifica sa aduca pana la 50 de mii de persoane la protestul pe care planifica sa-l organizeze duminica in centrul Capitalei. Mai mult ca atat, președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, l-a informat printr-un demers prealabil pe primarul Chișinaului, Ion Ceban, ca iși doresc un protest…

- Incident la protestul de ieri, organizat de Partidul Șor, in fața Președinției Republicii Moldova. Un tanar a avut nevoie de ajutorul medicilor, dupa ce și-a pierdut cunoștința, in timpul manifestației.