Partidul Social Democrat a solicitat sefilor de stat si de guvern social-democrati din UE sa sustina aderarea Romaniei la spatiul Schengen anul viitor.

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a solicitat șefilor de stat și de guvern social-democrați din Uniunea Europeana sa ridice subiectul aderarii Romaniei la spațiul Schengen in cadrul Consiliului European și sa susțina aderarea țarii noastre anul viitor. „In cadrul reuniunii pregatitoare a Consiliului European…

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, a anuntat faptul ca legislativul european solicita suplimentarea cu 300 de milioane de euro a fondurilor alocate masurilor europene pentru combaterea preturilor ridicate la energie in bugetul european pentru anul…