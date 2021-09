Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Rusia Unita, care il sustine pe presedintele Vladimir Putin, se claseaza pe primul loc in urma scrutinului parlamentar desfasurat in Rusia, conform rezultatelor partiale anuntate duminica...

- Vladimir Putin a facut prima declarație de cand se afla in izolare. Președintele Rusiei spune ca ca in anturajul sau s-au imbolnavit de COVID-19 "nu una, nu doua, ci cateva zeci de persoane", informeaza joi TASS.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca s-a gandit cateva luni la elaborarea articolului despre Ucraina. Iar denumirea ”articol” este, potrivit șefului statului, o denumire convenționala, ”deoarece este ceva mai mult decat un articol”, relateaza agenția Rosbalt. ”Este un material…

- Joe Biden, presedintele Statelor Unite, i-a transmis presedintelui rus Vladimir Putin ca SUA va da curs „oricaror actiuni necesare” pentru a opri atacurile cibernetice organizate de pe teritoriul Rusiei.

- Intrarea luna trecuta a unei nave britanice in ceea ce Moscova considera ca sunt apele teritoriale ruse din apropierea peninsulei Crimeea este genul de provocare care necesita un raspuns dur, a declarat presedintia rusa duminica, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- CHIȘINAU, 30 iun - Sputnik. Prima intrebare adresata lui Vladimir Putin a ținut de situația legata d pandemie și de imunizarea cetațenilor ruși. In cadrul raspunsului la aceasta intrebare, Putin a declarat ca el nu susține obligativitatea vaccinarii impotriva coronavirusului.

- Presedintele rus Vladimir Putin sustine propunerea franco-germana privind stabilirea unor contacte directe intre Bruxelles si Moscova, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.

- Conform sondajului „Neincrederea publica: Vest vs. Est, ascensiunea curentului nationalist in era dezinformarii si fenomenului stirilor false”, tinerii au mai mare incredere in Vladimir Putin si in modul sau de a gestiona lucrurile. Joe Biden este apreciat mai mult de batrani, iar Angela Markel este…