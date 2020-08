Stiri pe aceeasi tema

- Decebal Fagadau prezinta , in aceste momente, echipa cu care intra in cursa electorala pentru Primaria Constanta.Fagadau: Bun venit la conferinta de presa. Inainte de a va spune cu cine merg in campanie, vreau sa multumesc celor peste 20 de mii de constanteni care au semnat. Doresc o campanie curata…

- Reprezentanții Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) au depus, marți, la Biroul Electoral al Sectorului 1, lista și dosarele candidaților pentru Primaria și Consiliul Local al Sectorului 1.Candidatul pentru funcția de primar al Sectorului 1 este Andrei Gerea, deputat PPU (social-liberal)…

- Primarul in exercițiu al municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, și-a depus azi, 17 august candidatura pentru un nou mandat in functia de edil-sef al orașului. „Cei care au avut incredere in mine, in 2016, nu credeau ca primaria va rezolva in patru ani toate problemele orasului. Se asteptau, insa,…

- Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, Mirela Adomnicai, și-a depus candidatura la Biroul Electoral Județean. La depunerea dosarelor de candidatura, Mirela Adomnicai a fost insoțita de senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, și de candidații pentru ...

- Cristian Roman, fost primar al orașului Țandarei in mandatul 2012-2016, este alegerea PSD Ialomița pentru candidatura la funcția de primar din mandatul 2020-2024. Luni, 10 august a.c., in fața sediului Primariei Țandarei, acesta a declarat: «Cuvintele cheie pentru aceasta campanie vor fi: „Impreuna…

- Antonella Lerca, in varsta de 30 de ani, activista in domeniul drepturilor omului, este prima femeie transgender, de etnie roma, care candideaza pentru o funcție publica, la alegerile locale anunțate pentru a avea loc pe 27 septembrie. Lerca iși dorește sa obținua un post in Consiliul Local al Sectorului…

- La 71 de ani de la cel de-al doilea val de deportari din Basarabia, mai mulți politicieni au depus flori la monumentul „Trenul durerii” din scuarul Garii. Anul acesta evenimentul s-a redus la postari pe rețelele de socializare si scurte luari de cuvant.

- Consilierul primului ministru de la Chișinau spune ca atitudinea fața de ajutorul oferit de catre Romania in plina pandemie nu se va schimba, indiferent de scandalurile și investigațiile legate de achiziția și calitatea echipamentelor medicale. „Faptul ca unii decidenți au greșit, facandu-și treaba,…