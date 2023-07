Partidul REPER, petiţie la Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării împotriva liderului AUR George Simion, pentru mesaje homofobe emise în spaţiul public CITESTE SI Noua persoane, retinute de politistii din Prahova dupa ce ar fi vandut tutun de fumat, cauzand un prejudiciu de 1,5 milioane de lei bugetului de stat 14:22 14 Politia de Frontiera: 120 de autovehicule furate, descoperite in primele sase luni ale acestui an, cu peste 50% mai multe fata de perioada similara din 2022 14:22 7 Masuri de fluidizare in punctele de frontiera la granita cu Ungaria si Bulgaria- Circa 8,8 milioane de persoane au tranzitat frontiera in luna iulie 12:33 72 Un tanar de 23 de ani a fost retinut dupa ce ar fi incendiat 30 de hectare de grau 12:32 238 EXQUIS.RO Peștele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Poșta Moldovei anunța suspendarea temporara a recepționarii tuturor trimiterilor poștale spre Federația Rusa, „in legatura cu imposibilitatea expedierii trimiterilor poștale internaționale” spre aceasta destinație, conform zdg.md.Astfel, incepand cu data de 28 iulie, a fost sistata recepționarea…

- Poliția de Frontiera a instituit mai multe masuri la granița Romaniei cu Bulgaria și Ungaria. Asta deoarece la granița este aglomerație provocata de turiști și de cetațenii romani care lucreaza in strainatate și revin in țara.

- Politia de Frontiera anunta ca au fost luate masuri pentru fluidizarea traficului in punctele de trecere a frontierei cu Ungaria si Bulgaria, intrucat se asteapta o crestere a numarului de persoane care revin in tara din strainatate sau pleaca in vacanta, in luna august. In iulie, aproximativ 8,8 milioane…

Femeie la spital, dupa ce a fost injunghiata de sotul sau- El a plecat cu masina spre vama Giurgiulesti, unde s-a ciocnit cu…

- 54 de migranti, ascunsi intr-un TIR, au incercat sa iasa ilegal din Romania. Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au depistat, in doua TIR-uri, 56 de migranti care au incercat sa iasa ilegal din tara. Dintre acestia, 54 erau ascunsi intr-un singur TIR, anunța News.ro. Politistii de frontiera…

- In data de 04.06.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 313.160 de persoane, cetateni romani si straini si peste 80.160 de mijloace de transport, pe ambele sensuri. Potrivit…

- Aproape 80.000 de mașini au ieșit, joi, din țara, anunța Poliția de Frontiera. Traficul inregistrat la PTF Giurgiu a fost de peste 50.000 de persoane, fața de 5.000, cat este media zilnica. Prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat, joi, formalitațile de control, atat pe sensul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autocamion, bunuri contrafacute in valoare de aproximativ 8 milioane de euro. Bunurile au fost descoperite intr-un tir condus de un cetațean bulgar. Potrivit oamenilor…