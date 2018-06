Biroul Permanent al Camerei Deputaților inainteaza la data de 4 iunie cererea respectiva catre Comisiile de Regulament si Statut, de unde nu s-a primit niciun raspuns pana in acest moment. Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, intarzie voit o decizie cu privire la aceasta cerere, nedorind sa transmita un raspuns pana la sfarșitul primei sesiuni ordinare a Parlamentului din acest an, pentru a nu putea fi urmate procedurile legale de sesizare catre Curtea Constituționala a Romaniei. Nu mai este o surpriza pentru nimeni modul in care Liviu Dragnea ințelege sa conduca instituția…