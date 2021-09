Stiri pe aceeasi tema

- „Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaste legitimitatea alegerilor pentru Duma de Stat a Federatiei Ruse organizate in Crimeea, la 19 septembrie 2021. Ministerul Afacerilor Externe reafirma sprijinul pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei si reaminteste ca Romania nu recunoaste…

- Rusia acuza Statele Unite ca s-ar implica in alegerile parlamentare din septembrie. Ministerul de Externe de la Moscova l-a convocat pe ambasadorul american, John Sullivan, pentru a se plange pe amestecul giganților IT din SUA in scrutin.

- Administrația de la Tiraspol a anunțat ca in regiunea transnistreana vor fi deschise 27 de secții de votare pentru alegerile in Duma de Stat a Federației Ruse din 19 septembrie. Niciun alt stat nu a deschis vreodata secții de votare in regiunea separatista a Republicii Moldova, transmite Radio Europa…

- Zi de reflecție in R. Moldova, inaintea alegerilor parlamentare anticipate Foto: Arhiva. Zi de reflecție astazi în Republica Moldova, unde mâine au loc alegeri parlamentare anticipate. Orientarea geopolitica a țarii spre est sau spre vest a fost una dintre temele unei campanii…

- Nava de razboi britanica despre care Rusia spune ca a intrat ilegal in apele sale teritoriale de langa Crimeea saptamana trecuta a facut acest lucru pentru a observa in detaliu reactia fortelor rusesti, a declarat presedintele Vladimir Putin miercuri in cadrul sesiunii sale anuale de intrebari-raspunsuri,…