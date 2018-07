Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgenta instaurata in Turcia in urma puciului esuat din 15 iulie 2016 nu va mai fi prelungita dupa expirarea sa, in seara zilei de miercuri, 18 iulie, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, transmite AFP.'Starea de urgenta actuala va expira in…

- Alegeri in Turcia 24 iunie 2018. S-au deschis urnele și aproape 60 de milioane de turci sunt așteptați sa iși aleaga cei 600 de parlamentari și președintele care ii va conduce in urmatorii cinci ani. Recep Tayyip Erdogan spera sa obțina un nou mandat și sa iși asigure președinția pana in 2023, ajungand…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri seara ca primul lucru pe care il va face daca va fi reales in functie pe 24 iunie va fi ridicarea starii de urgenta din Turcia, relateaza joi agentia DPA. ''In cazul in care voi ramane in continuare in functie dupa 24 iunie,…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a cerut miercuri Turciei sa ridice imediat starea de urgenta pentru a garanta credibilitatea alegerilor prezidentiale si legislative anticipate din 24 iunie, relateaza AFP. "Este greu de imaginat cum pot fi organizate…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la putere in Turcia, l-a ales oficial pe presedintele Recep Tayyip Erdogan candidat al partidului pentru alegerile anticipate, programate pentru 24 iunie, a anuntat jo...

- Turcia a instituit starea de urgenta dupa puciul din vara anului 2016, aceasta fiind extinsa de sase ori pana in prezent. Bozdag a precizat ca extinderea starii de urgenta vizeaza eliminarea gruparilor teroriste si extremiste de pe teritoriul Turciei si ca nu va avea efecte asupra cetatenilor…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP, islamo-conservator), aflat la putere in Turcia urmeaza sa analizeze un indemn la organizarea unor alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate, a anuntat marti vicepremierul turc Bekir Bozdag, relateaza The Associated Press.Citește și: Ce a discutat…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP, islamo-conservator), aflat la putere in Turcia urmeaza sa analizeze un indemn la organizarea unor alegeri prezidentiale si parlamentare anticipate, a anuntat marti vicepremierul turc Bekir Bozdag, relateaza The Associated Press. Bozdag a facut acest anunt dupa…