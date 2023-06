Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Partidul de dreapta al fostului premier grec Kyriakos Mitsotakis a castiga duminica detasat alegerile legislative repetate, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne, ceea ce ar urma sa-i asigure majoritatea absoluta pentru a forma ceea ce el a descris drept ‘un guvern stabil’, transmite…

- Noi alegeri parlamentare vor avea loc in Grecia in data de 25 iunie, potrivit unui decret prezidential publicat luni, la opt zile dupa scrutinul care nu a reusit sa ofere o majoritate absoluta dreptei, in ciuda unei victorii categorice. Data de 25 iunie este cea avansata de fostul premier conservator…

- Partidul conservator Noua Democrație, aflat la putere, a caștigat alegerile naționale din Grecia. Victoria este clara și, potrivit calculelor, formațiunea politica ar mai avea nevoie de doar cinci locuri in Parlament pentru a obține majoritatea necesara f

- Partidul Noua Democratie al premierului conservator Kyriakos Mitsotakis a caștigat alegerile naționale din Grecia. Acesta a salutat victoria partidului sau, pe care a descris-o drept un "cutremur politic", informeaza Rador.Partidul Noua Democrație de centru-dreapta a obtinut aproape 41% din sufragii.…

- Petteri Orpo, liderul Partidului Coalitiei Nationale din Finlanda, partid de dreapta aflat in opozitie, a revendicat victoria duminica in alegerile parlamentare, informeaza Rador.Intr-un discurs adresat sustinatorilor sai, Petteri Orpo a declarat ca partidul sau a castigat "cel mai mare mandat" si…