- Partidul Natiunea Romana s-a lansat public, joi seara, presedintele formatiunii, John Banu Muscel, precizand ca acesta reprezinta "o alternativa, un partid nou, diferit, fara trecut dubios". "Noi suntem partidul care face diferenta. Existenta acestui partid a devenit realitate in urma…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a declarat, miercuri seara, ca in urma informatiilor aparute in spatiul public incepand de duminica seara a solicitat DNA Ploiesti si a primit, in cursul acestei zile, un raport privind stadiul dosareor vizandu-i pe membrii familiei Cosma si aspectele presupus…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz…

- Primaria municipiului Radauți va implementa un proiect cu finanțare europeana pentru modernizarea și extinderea iluminatului public in valoare totala de 3,6 milioane de euro. Anunțul a fost facut de primarul Nistor Tatar, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, care a adaugat ca prin acest proiect…

- Mai multe organizații nonguvernamentale din Constanța, acuza Primaria ca ascunde bugetul orașului, cerand primarului sa-l faca public pe site-ul municipalitații. Societatea civila reacționeaza, astfel, fața de “incercarile de disimulare” ale Primariei Constanța cu privire la proiectul de buget al municipiului…

- Politia din Teheran a arestat 29 de femei care au aparut în public fara sa poarte voalul musulman, în semn de protest fata de codul vestimentar strict impus dupa Revolutia islamica din 1979, informeaza presa iraniana, potrivit site-ului postului France 24.

- ♦ Absenta transportului public coerent a transformat Bucurestiul intr-unul dintre cele mai aglomerate orase din lume, conditiile de trafic de aici fiind similare cu cele din Istanbul, de exemplu, oras cu 15 milioane de locuitori, intins pe doua continente.

- The Executive intends to update legislation with regard to policies for the Diaspora in the governing programme, in order to support the process of Romanians' return from abroad and to assist the local public administration authorities in concluding town-twinning and cooperation agreements with local…