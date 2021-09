Partidul Național Liberal, amendat de Poliție pentru nerespectarea măsurilor de distanțare, la Congres Poliția Capitalei a amendat Partidul Național Liberal cu suma maxima de 10.000 de lei pentru nerespectarea restricțiilor impuse de pandemie, in timpul Congresului care s-a desfașurat sambata. Poliția s-a autosesizat in urma imaginilor in care mii de persoane se imbulzesc la vor, mulți dintre ei și fara maști de protecție. The post Partidul Național Liberal, amendat de Poliție pentru nerespectarea masurilor de distanțare, la Congres appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

