Partidul politic prorus si eurosceptic "Platforma Opozitiei – Pentru Viata" – care este sustinut in mod deschis de catre Moscova – a fost interzis in mod oficial in Ucraina, din cauza unori "atingeri aduse suveranitatii", a anuntat, luni, ministrul ucrainean al Justitiei, Denis Maliuska, relateaza AFP. "Tribunalul a interzis activitatile Partidului politic Platforma Opozitiei -Pentru