- Doi senatori PMP, Ion Ganea si Iustin Talpos, vor trece la PSD, iar, pe cale de consecinta grupul PMP de la Senat va fi desfiintat din cauza faptului ca nu mai are suficienti membri. Potrivit regulamentului, un grup senatorial poate fi constituit din cel putin 7 membri. PMP a ramas cu 6. Tot azi, deputatul…

- Deputatul PMP Valeriu Steriu a anuntat, pe Facebook, ca pleaca de langa Traian Basescu si revine in PSD, partid pe care l-a parasit in anul 2009 pentru UNPR. Steriu le-a transmis parlamentarilor PMP proveniti din UNPR ca sunt liberi sa inceapa un nou drum politic. Anuntul lui Steriu vine in contextul…

- Se face mult caz, si pe buna dreptate, pe marginea pierderii majoritatii PSD-ALDE in Camera Deputatilor. De acum inainte pentru adoptarea unei legi coalitia de guvernare se vede obligata sa negocieze cu alte forte politice. Intr-adevar, de aici inainte despre fiecare partid, oricat de slab este reprezentat…

- Fostul presedinte Traian Basescu, liderul PMP, a declarat luni seara ca, in contextul plecarii unor parlamentari social democrati catre noua formatiune infiintata de Victor Ponta, lipsa de voturi ale majoritatii din Parlament se va adanci, iar PSD va deveni mai dependent de UDMR, transmite Agerpres.ro.…

- Traian Basescu s-a intalnit la București cu o delegație trimisa din SUA de catre Partidul lui Donald Trump, Partidul Republican. Alaturi de fostul președinte al Romaniei au mai fost și Eugen Tomac și Valeriu Steriu.

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, nu varnește dupa funcția de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, și chiar daca ar avea cetațenie moldoveneasca nu ar candida. Despre aceasta a vorbit președintele Partidului Unitații Naționale in cadrul emisiunii „Politica cu Natalia Morari" de la…

- "Discutia relatata de Liviu Dragnea ca Gabriel Oprea a indicat statul de drept cand i-a propus lui Vali Zgonea sa fie numarul 1, sau domnului Dragnea sa fie numarul 1 si Zgonea numarul 2. Eu chiar am intrebat razand ca eu sunt nr 15, sau 3 sau 4. Ce spune domnul Dragnea este adevarat. (...) "Cert…

- Partidul condus de Traian Basescu invita oficial aliații PSD sa faca front comun pentru alegerile locale din 2020. In Camera Deputaților se afla „la sertar” doua proiecte de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.