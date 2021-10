Stiri pe aceeasi tema

- Protest la Judecatatoria Ciocana. Zeci de persoane cer eliberarea Procurorului General, Alexandr Stoianoglo. „Libertate”, „Vrem Justiție”, „Stop dictatura”, scandeaza oamenii. Acțiunea are loc in timpul ședinței la care se va decide daca Procurorul General va sta dupa gratii 30 de zile.

- Bascanul autonomiei gagauze condamna retinerea procurorului general suspendat si susține ca e vorba de un "spectacol regizat". Irina Vlah a cerut public conducerii tarii eliberarea lui Stoianoglo și susține ca s-a acționat dupa ordin, nu dupa lege.

- Pe 7 octombrie, ora 12:00 la Comrat va avea loc inca un protest intru susținerea procurorului general Alexandru Stoianoglo care a fost reținut marți. Acest lucru a fost anunțat in cadrul mitingului care a avut loc miercuri, 6 octombrie. Despre organizarea mitingului a anunțat Victor Petrov, deputat…

- Câțiva manifestanți s-au adunat în fața sediului Comitetului Executiv al Gagauziei în susținerea lui Alexandr Stoianoglo. Aceștia considera ca reținerea este ilegala și cer eliberarea imediata a procurorului general, precizând ca „poporul gagauz îl va apara”.…

- Circa 50 de persoane au venit in dimineața de 6 octombrie in fața cladirii Adunarii Populare a Gagauziei din orașul Comrat, intr-o manifestare organizata in susținerea lui Alexandr Stoianoglo, procurorul general suspendat din funcție, care a fost reținut in ajun de ofițerii Serviciului de Informații…

- Consiliul Superior al Procurorilor se intrunește in ședința. Singurul subiect de pe ordinea de zi este cu privire la sesizarea ce-l vizeaza pe Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, depusa de deputatul PAS, Lilian Carp.

- Cei de l USR PLUS spun ca vor negocia cu președintele PNL, dar nu vor accepta ca Florin Cițu sa fie premier. Atat cei din USR PLUS cat și parlamentarii AUR au anunțat ca vor vota moțiunea de cenzura a PSD. USR PLUS a decis in ședința conducerii partidului sa susțina orice moțiune ajunge la vot.Co-președintele…

- Agitația a fost declanșata de agravarea crizei economice a națiunii insulare, de un numar record de cazuri COVID-19, de lipsa bunurilor de baza și de represiunea libertaților civile. Relatarile video prezinta protestatarii care solicita demisia președintelui Miguel Diaz-Canel. Unii dintre…