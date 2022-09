Stiri pe aceeasi tema

- Partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unita, a propus miercuri organizarea pe 4 noiembrie a unor referendumuri in teritoriile ucrainene ocupate de fortele ruse, pentru alipirea acestor teritorii la Rusia, informeaza AFP.

- Este corect sa se organizeze referendumuri in Donbas și in teritoriile eliberate ale Ucrainei de Ziua Unitații Naționale, pe 4 noiembrie, deoarece aceasta este o data istorica care ii unește pe toți in spațiul lumii rusești, a declarat secretarul consiliului general al Rusiei Unite (partidul lui…

- Vladimir Putin a ordonat guvernului sau sa plateasca 10.000 de ruble (aproximativ 165 de dolari) fiecarei familii cu copii de varsta școlara din teritoriile ocupate din Ucraina. Familiile rusești nu vor primi plați sociale in acest an școlar. Russians complain and voice protest because Putin ordered…

- Rusia se pregatește și ar putea anunța chiar in aceasta saptamana organizarea unui referendum in regiunile ocupate din Ucraina cu scopul de a anexa apoi aceste teritorii, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby.

- Autoritatile instalate de Moscova in teritoriile ocupate din sudul Ucrainei sunt sub presiune pentru a organiza referendumuri de alipire la Rusia, informeaza Ministerul britanic al Apararii intr-un nou buletin asupra evolutiei razboiului dus de Vladimir Putin impotriva tarii vecine.

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus vineri guvernului de la Moscova ca pana la venirea iernii sa reparare locuintele si infrastructurile de pe teritoriul controlat de trupele ruse in republicile autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, relateaza agentia EFE.

- In teritoriile ocupate ale Ucrainei, angajatii Urktelecom, unul dintre cei mai importanti furnizori de telecomunicatii ai tarii, au distrus echipamente pentru a preveni o preluare a controlului rusesc asupra serviciilor de internet si de telefonie.