Partidul lui Ponta propune venitul minim vital pentru românii afectați de coronacriză, după modelul Spaniei Pro România propune ca &"fiecare cetațean afectat de coronacriza sa beneficieze de sprijin pentru trai decent&", prin asigurarea, de catre stat, a unui venit minim vital lunar. Astfel, ajutorul urmeaza sa fie calculat ca diferența dintre suma de 1.500 de lei și venitul net lunar al persoanei, potrivit unui comunicat de presa al partidului.

De asemenea, Pro România propune majorarea cuantumului aferent venitului minim vital pentru familiile monoparentale cu suma de 500 de lei. Pentru familiile cu trei persoane majore care locuiesc în aceeași gospodarie se acorda un ajutor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

