- Biroul Electoral Central a respins contestația formulata de Pro Romania, impotriva unei decizii a Biroului Electoral de Circumscripție Buzau, care a admis o sesizare a PNL și a decis stoparea distribuției calendarelor creștin-ortodoxe pe anul 2021, potrivit Mediafax. Partidul Național Liberal…

- Biroul Electoral Central a adoptat, in sedinta de duminica, o decizie prin care se interzice utilizarea in cabina de vot a aparatelor de fotografiere, inregistrarea sau preluarea de imagini. "Sunt interzise comercializarea si/sau consumul de alcool in zona de protectie a sectiei de votare", mai prevede…

- PSD cere CNA sa emita o decizie de indrumare catre radiodifuzori prin care intervențiile președintelui Iohannis la organismele de radiodifuziune din timpul campaniei electorale sa fie calculate corespunzator in cadrul timpului de emisie acordat Partidului Național Liberal. „Subscrisul Partidul Social…

- ​​Patriarhia reacționeaza dupa ce Pro România a tiparit calendare ortodox-electorale și atrage atenția ca acestea conțin greșeli , omisiuni și înscrieri eronate, inclusiv în ce privește sarbatorile religioase. Patriarhia nu menționeaza numele partidului, dar în spațiul public…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a anuntat ca social-democratii, in frunte cu Marcel Ciolacu si Robert Cazanciuc au depus un amendament la legea 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) desemneaza prin tragere la sorti, intr-o sedinta programata miercuri de la ora 15.00, judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. „In temeiul art.11 alin.(2) din Legea nr.208/2015…

- Instanta suprema ii va desemna, miercuri, prin tragere la sorti, pe judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile parlamentare, care vor avea loc in luna decembrie. "In temeiul art.11 alin.(2) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor,…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile parlamentare vor fi vor fi desemnati, prin tragere la sorti, in sedinta publica la sediul ICCJ, anunța MEDIAFAX.„In temeiul art.11 alin.(2) din Legea nr.208/2015 privind…