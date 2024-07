In urma dezvaluirilor facute de Carmen Dan, partidul lui Dragnea, Mișcarea Romania Suverana, ramane fara membri. Decizia de a demisiona a fost unanima. „Intruniți astazi in ședința extraordinara a organizației București a partidului Mișcarea Romania Suverana, am decis in unanimitate sa demisionam din partidul lui Liviu Dragnea, in urma dezvaluirilor din mass-media din ultima perioada, a interviului acordat de doamna președinte Carmen Dan și a demisiei acesteia din funcția de președinte a M.R.S. Analizand modul in care am fost mințiți și pacaliți de numitul Liviu Dragnea, am decis sa ne rupem…