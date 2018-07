Miscarea Romania Impreuna (RO+), fondata de fostul premier Dacian Ciolos, a lansat marti www.impreunapentruromania.ro, un site cu informatii si opinii al carui scop este combaterea "stirilor false" si a zvonurilor aparute despre aceasta formatiune politica.

"In contextul in care manipularea a atins cote ingrijoratoare, iar coalitia de guvernare controleaza direct sau indirect o mare parte dintre televiziunile si publicatiile romanesti, consideram ca un site de stiri asumat de miscarea noastra politica este necesar pentru a combate stirile false sau zvonurile in cascada despre noi. In…