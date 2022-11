Stiri pe aceeasi tema

- Democratii sunt la un singur loc distanta de a pastra controlul in Senatul SUA, dupa victoria din Arizona, iar acum toate privirile se indreapta spre Nevada, un stat unde competitia pare sa incline balanta in directia democratilor, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a declarat sambata in cadrul unui amplu miting de campanie in Philadelphia (nord-est) pentru alegerile legislative de la jumatatea mandatului, ca acesta este un moment "decisiv" pentru viitorul democratiei americane, relateaza AFP, citat de Agerpres.…

- Partidul Democrat, al presedintelui Joseph Biden, risca sa piarda majoritatea in Camera Reprezentantilor din SUA in urma scrutinului parlamentar programat in noiembrie, conform unui sondaj efectuat de postul CBS News, informeaza publicatia The Hill preluat de Mediafax. Fii la curent cu cele…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a anuntat ca SUA vor disloca inca o transa de mai multe milioane de barili de titei din rezervele sale de urgenta, pentru a preveni o crestere radicala a preturilor. Organizatia natiunilor producatoare de petrol OPEC+, condusa de Arabia Saudita, a anuntat anterior…

- Republicanii din Senatul american au blocat joi adoptarea unui proiect de lege menit sa aduca mai multa transparenta in sumele astronomice care alimenteaza campaniile electorale, o reforma sustinuta de presedintele Joe Biden, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderul majoritații din Senatul SUA, Chuck Schumer, considera ca democrații risca sa piarda controlul asupra Camerei Reprezentanților la alegerile parțiale din noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Aplicarea cotei preferentiale de TVA de 5% pentru constructia de locuinte in Ungaria, care a fost extinsa in urmatorii doi ani, ar putea fi mentinuta pana la 31 decembrie 2028, cu conditia ca pana in 2024 sa inceapa construirea locuintei, a anuntat marti ministrul de Finante, Mihaly Varga, transmite…

- Presedintele SUA Joe Biden, aflat in campanie pentru Partidul Democrat inainte de alegerile legislative din noiembrie, a declarat joi ca cei mai virulenti republicani au o ideologie asemanatoare "semifascismului", relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…