- Toate sondajele dinaintea alegerilor parlamentare de azi din Marea Britanie crediteaza Partidul Laburist cu o victorie majora, dupa o lunga perioada de guvernare conservatoare care a sfarșit prin a dezamagi electoratul. Liderul stangii, Keir Starmer, se pregatește deja sa preia fraiele guvernului, in…

- Britanicii sunt asteptati joi la urne pentru alegeri generale in care Partidul Laburist pare sa inlature guvernul conservator, aflat la putere de 14 ani, cu un scor istoric, relateaza Reuters, citat de News.ro.Sectiile de votare s-au deschis la ora locala 07:00 (09:00, ora Romaniei) si se vor inchide…

- Popularul tabloid britanic The Sun susține partidul laburist in alegerile din Marea Britanie Popularul tabloid britanic The Sun a declarat ca sprijina partidul laburist și liderul sau, Keir Starmer, in aleg...

- Nigel Farage, unul dintre liderii campaniei pro-Brexit, a declarat luni ca va candida la alegerile de luna viitoare din partea formatiunii de dreapta Partidul Reformei, relateaza Reuters. Nigel Farage, in varsta de 60 de ani, declarase anterior ca nu va candida la alegeri, insa acum a precizat ca s-a…

- Razboiul din Ucraina, dar și cel din Orientul Mijlociu, determina tot mai multe state europene sa ia in calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Marea Britanie ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu Marea Britanie ar putea reitroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani,…

- Economia Marii Britanii a inregistrat in primul trimestru al anului 2024 cea mai mare crestere din ultimii aproape trei ani, punand capat recesiunii tehnice in care intrase in a doua jumatate a anului trecut si oferind un impuls premierului Rishi Sunak inainte de alegeri, relateaza Reuters si AFP.Doua…

- Doua trimestre consecutive de contractie economica sunt in general considerate de economisti ca fiind definitia unei asa-numite recesiuni „tehnice”. Oficiul National de Statistica a anuntat vineri ca produsul intern brut a crescut cu 0,6% in primele trei luni ale anului, aceasta fiind cea mai mare crestere…

- Partidul Laburist, aflat in opoziție, a castigat vineri un colegiu parlamentar in nordul Angliei, provocand o pierdere grea conservatorilor de la guvernare la inceputul a ceea ce pare sa fie o runda de rezultate dureroase pentru premierul Rishi Sunak in alegerile locale, comenteaza Reuters, potrivit…