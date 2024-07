Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Salvini, liderul partidului de extrema dreapta Liga si partener de guvernare al premierului Italiei, Giorgia Meloni, a anuntat luni ca se alatura noului grup „Patrioti pentru Europa”, initiativa premierului ungar Viktor Orban.

- Matteo Salvini, liderul partidului de extrema dreapta Liga si partener de guvernare al premierului Italiei, Giorgia Meloni, se alatura noului grup Patriotii pentru Europa, initiativa premierului ungar Viktor Orban. Agențai de presa spaniola EFE a anunțat decizia lui Matteo Salvini de a se alatura formațiunii…

- O noua alianta de extrema dreapta in Parlamentul European, lansata cu doar o saptamana in urma de premierul ungar Viktor Orban, are suficiente partide pentru a obtine statutul de grup in legislativul european, informeaza duminica dpa, preluata de Agerpres. Liderul nationalist ungar, a carui tara detine…

- Noua alianta de extrema dreapta Patrioți pentru Europa din Parlamentul European, lansata cu doar o saptamana in urma de premierul ungar Viktor Orban, are suficiente partide pentru a obtine statutul de grup in legislativul european, relateaza dpa.

- O noua alianta de extrema dreapta in Parlamentul European, lansata cu doar o saptamana in urma de premierul ungar Viktor Orban, are suficiente partide pentru a obtine statutul de grup in legislativul...

- Noua alianța de partide de extrema dreapta a premierului ungar Viktor Orban din Parlamentul European a indeplinit condițiile pentru a forma un grup politic, care se va numi „Patrioți pentru Europa”. Pentru a forma grupul, sunt necesari 23 de deputați europeni din cel puțin șapte țari. Sambata, grupul…

- Partidul spaniol Vox parasește grupul conservatorilor ECR din Parlamentul European și intra in grupul Patrioți pentru Europa, formațiune de extrema dreapta, creat de Viktor Orban. Ziarul spaniol Il Sole 24 Ore a relatat ca Santiago Abascal, liderul partidului Vox, se distanțeaza de aliatul sau Giorgia…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat duminica la Viena o alianta cu partidele populiste din Austria si Republica Ceha la nivelul UE, denumita „Patrioti pentru Europa”, pentru a forma un nou grup de extrema dreapta in Parlamentul European.