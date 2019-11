Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama a lansat un apel la moderatie adresat politicienilor din cadrul Partidului Democrat înscrisi în cursa prezidentiala, îndemnându-i sa evite "distrugerea sistemului" prin politici cu tendinte puternice de stânga, informeaza…

- Fostul primar se pregatește in mod activ pentru participarea la alegerile primare din cadrul Partidului Democrat și ar putea depune actele de inscriere chiar saptamana aceasta, insa un consilier al acestuia a indicat ca politicianul nu a luat inca o decizie finala in aceasta privința. Bloomberg,…

- Statele americane Kentucky și Virginia și-au ales guvernatori statali democrați în cadrul scrutinelor electorale de marți, demers vazut ca o scadere a susținerii politice acordata președintelui Donald Trump, cu un an înaintea alegerilor prezidențiale, scrie Mediafax, citând BBC. Partidul…

- Beto O'Rourke a anunțat vineri ca se retrage din cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, dar a anunțat ca va susține candidatul democraților în lupta cu actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, informeaza publicația The Guardian, citata…

- ''In exercitarea functiilor mele oficiale, am fost informat de mai multi responsabili ai guvernului american ca presedintele SUA s-a folosit de pozitia functiei sale pentru a solicita ingerinta unei tari straine in alegerile din Statele Unite din anul 2020'', scrie acel membru al serviciilor de informatii…

- Stenogramele convorbirii telefonice din 25 iulie dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au fost facute publice miercuri de catre Casa Alba. Așa cum se aflase deja din surse informate din serviciile de informații americane, preluate de importante ziare americane, președintele…

- Un reprezentant al Administrației de la Teheran a afirmat luni ca explozia unei rachete pentru plasarea pe orbita a sateliților a fost cauzata de o "eroare tehnica" și afirmat ca autoritațile exclud varianta unui sabotaj în cazul incidentului produs saptamâna trecuta în nordul…

- Acesta este al treilea abandon in actualele alegeri primare dupa cele ale lui Eric Swalwell si John Hickenlooper.Jay Inslee, guvernatorul progresist al statului Washington, din nord-vestul SUA, era creditat cu mai putin de 0,5% in sondajele pentru investitura democrata."A devenit…