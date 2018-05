Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) a cerut joi o ancheta parlamentara in legatura cu politica guvernului cancelarului Angela Merkel in materie de migratie, pe fondul unui scandal cu privire la incalcari ale prevederilor legale in acordarea azilului in timpul valului de refugiati,…

- Mii de susținatori ai partidului naționalist Alternativa pentru Germania au marșaluit, duminica, prin centrul Berlinului pentru a protesta fața de politica guvernamentala a cancelarului Angela Merkel. Protestatarii au afișat bannere cu mesaje precum ”fara Islam in Germania” și ”Merkel trebuie sa plece”,…

- Politica usilor deschise fata de refugiati dusa de cancelarul Angela Merkel este o incalcare a Constitutiei Germaniei, sustine partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care a anuntat ca a depus plangere la Curtea Suprema, relateaza dpa. Decizia din 2015 luata de Angela Merkel de…

- Cabinetul cancelarului Angela Merkel a convenit miercuri sa permita unui numar limitat de membri de familie sa se alature migrantilor aflati in Germania. Decizia pune capat unei indelungate dispute intre partidele din coalitia guvernamentala, relateaza Reuters. Conform noilor prevederi,…

- Ministrul german pentru Europa, social-democratul Michael Roth, a pledat luni pentru o noua politica de atenuare a tensiunilor cu Rusia, alaturandu-se corului de voci care o preseaza pe sefa guvernului de la Berlin, Angela Merkel, sa-si modereze pozitia fata de Kremlin, inasprita mai ales dupa otravirea…

- Un tribunal din Germania a condamnat sapte barbati si o femeie la sentinte intre patru si zece ani pentru ca au fondat o grupare terorista de extrema-dreapta care este responsabila de tentativa de omor si atacuri cu bomba asupra adaposturilor pentru refugiati si a politicienilor, scrie Reuters.

- Un tribunal german a condamnat miercuri sapte barbati si o femeie la pedepse cuprinse intre patru si zece ani de inchisoare pentru constituirea unui grup de extrema-dreapta responsabil pentru tentativa de crima si atacuri cu bomba considerate "teroriste" asupra unor adaposturi de refugiati si a unor…

- Liderul aliatilor bavarezi ai cancelarului german Angela Merkel, Horst Seehofer, a afirmat miercuri ca Germania ar trebui sa organizeze noi alegeri daca membri ai Partidului Social Democrat (SPD) voteaza impotriva unei noi coalitii cu blocul conservator al cancelarului, relateaza Reuters. Cei 464.000…