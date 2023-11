Stiri pe aceeasi tema

- In caz ca numaratoarea finala a voturilor va confirma sondajele de aseara, Geert Wilders, adeseori poreclit „Trump al Olandei”, a reușit, in fine, dupa a șasea participare in alegerile legislative din cariera, sa dea marea lovitura la care visase de atata timp.

- Partidul de extrema dreapta al lui Geert Wilders a obtinut o victorie in alegerile legislative de miercuri, releva exit-pollurile, un rezultat care, in cazul in care va fi confirmat, va provoca un seism politic pana dincolo de frontierele olandeze, relateaza AFP. Partidul Libertatii (PVV) a obtinut…

- Incident socant cu doua zile inaintea alegerilor din Olanda. Liderul unui partid politic de extrema-dreapta a fost atacat intr-un bar. Un barbat l-a lovit din senin cu o sticla in ceafa si in tampla. Politicianul a scapat cu rani minore, in timp ce agresorul a fost arestat. Premierul Mark Rutte a catalogat…

- Politicianul de extrema dreapta Javier Milei a caștigat alegerile prezidențiale din Argentina, potrivit rezultatelor provizorii. In turul doi al scrutinului, el l-a invins pe actualul ministru al Economiei din Argentina, Sergio Massa.

- Mișcari tectonice in Germania: partidul de extrema dreapta pierde alegerile, iar jocul politic se reseteaza in totalitatePartidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) a fost infrant in alegerile municipale de duminica de la Nordhausen si a ratat sa preia controlul unui oras de marime medie,…