Partidul condus de Cristian Diaconescu cere demisia ministrului Agriculturii. Motivul, prețul exploziv al pâinii Painea noastra cea de toate zilele este tot mai scumpa și din import. Acest lucru, deși Romania este granarul Europei. Adica, țara noastra exporta cerealele, iar painea o aducem de afara. O afacere paguboasa, dirijata de grupuri de interese, plasate chiar in interiorul Guvernului, cu consecințe dramatice pentru economia romaneasca, transmite PMP printr-un comunicat de presa. PMP cere actualei puteri sa ia masuri pentru protejarea producției naționale și stimularea folosirii propriilor resurse in folosul romanilor, nu in dauna lor. „Este de-a dreptul scandalos ca țara noastra… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat ca, in primele sase luni ale acestui an, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 26-, iar productia industriala a crescut cu 16,0-, ca serie bruta, comparativ cu aceeasi perioada a lui 2020. Postarea sefului Guvernului a generat un val de critici si ironii, prim-ministrul…

- In scrisoarea deschisa, Sindicatul Liber al Navigatorilor informeaza ca in data de 2 august, in portul cipriot Vassiliko, comandantul de nationalitate romana in varsta de 60 de ani a fost retinut de pe nava sa Red Garnet. “Motivul retinerii este acela ca anul trecut nava la a carui comanda se afla,…

- Elevii din Romania au decis sa depuna plangere penala pe numele ministrului Educației, fiind nemulțumiți de mai multe aspecte care nu par a fi tocmai roz, in ceea ce privește educația din țara noastra. In principiu, liderii elevilor romani sunt deranjați de faptul ca nu a fost respectata ordonanta referitoare…

- Valul de scumpiri continua. Fermierii anunta ca painea va fi cu pana la 1 leu mai scumpa, din aceasta toamna. Fenomenele meteorologice extreme din ultima perioada au distrus porțiuni intregi din culturile de grau iar aceste pagube se vor reflecta in prețurile de la raft. Prețul painii va crește cu pana…

- Majoritatea producatorilor din agricultura spun ca sunt nevoi financiare mari in sectoarele agricole și agroalimentar din Romania. Ultimii ani, in care seceta a ras culturi intregi, au generat pierderi masive in agricultura romaneasca. Deși sunt proiecte și fonduri europene, asimilarea acestora este…

- Potrivit social-democratilor, in Guvern si in coalitia de guvernare are loc un „scandal interminabil”.„Domnilor guvernanti, romanii sunt preocupati de nivelul lor de trai! Un nivel de trai care se prabuseste, pe fondul exploziei preturilor la alimente, medicamente si energie. Aceasta este Romania reala!…

- „Guvernul USR plus CITU a tradat Romania. Trebuie sa plece acum! Respingerea rusinoasa, pentru a treia oara, a PNRR compromite Romania in Uniunea Europeana. Guvernul USR PLUS Citu probeaza cu repetitie incompetenta, iresponsabilitate, o crasa lipsa de expertiza si, inainte de orice, dovedeste inexistenta…

- Europarlamentarul timisorean Maria Grapini a tras un semnal de alarma, in cadrul emisiunii „Investiți in Romania”, de la TVR Internațional, la care a participat și ministrul Agriculturii... The post Timisoreanca Maria Grapini, semnal de alarma: “Riscam sa devenim lada de gunoi a Europei!” appeared first…