Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul dreptei in alegerile prezidentiale din Franta, Xavier Bertrand, a criticat miercuri "ipocrizia britanicilor" si "inactiunea guvernului francez" in chestiunea traficului de migranti in Canalul Manecii, vorbind despre necesitatea unei desfasurari in zona a unui dispozitiv de tip FRONTEX,…

- Totuși, chiar daca s-au scos multe restricții, spre deosebire de Scotia, Tara Galilor si Anglia, distantarea sociala ramane in vigoare in Irlanda de Nord. Aceasta inseamna ca oamenii nu au voie inca sa se imbratiseze cu prietenii apropiati sau rudele. Dar, cel mai important, barurile, restaurantele…

- Cetațenii Republicii Moldova, care se afla peste hotare, continua sa se inregistreze pentru a vota in afara țarii la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, anunța știri.md Astfel, pana in prezent, aproximativ 90.799 de moldoveni s-au inregistrat pe site-ul CEC – inregistrare.cec.md.…

- Actualul sef al statului francez Emmanuel Macron si lidera extremei drepte Marine Le Pen sunt cei doi potentiali finalisti pentru alegerile prezidentiale din 2022, indica un sondaj de opinie realizat de Harris Interactive si publicat miercuri de revista Challenges, potrivit AFP. In turul doi,…

- Ultimul meci de la Euro 2020 care va avea loc la București s-ar putea disputa cu 25.000 de spectatori in tribune. Este vorba despre jocul din optimile de finala ale competiției organizat pe Arena Naționala in data de 28 iunie, de la ora 22.00.Anunțul a fost facut, miercuri, in cadrul unei conferințe…

- Bulgarii merg din nou la alegeri. Ultimul scrutin, cel din aprilie, a incurcat și mai mult ițele. Scena politica de la Sofia este atat de fragmentata incat nu sunt șanse sa se ințeleaga vreodata.

- Partidul Conservator al prim-ministrului Boris Johnson a castigat o victorie istorica in circumscriptia electorala Hartlepool, unde un candidat al sau obtine mandatul de deputat pentru prima data dupa mai bine de 50 de ani in acest bastion laburist din nord-estul Angliei, potrivit rezultatelor oficiale…

- Exista o posibilitate 'deloc neglijabila' ca lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen sa cistige alegerile prezidentiale din 2022 din Franta, semnaleaza autorii unui studiu publicat miercuri, in care acestia mentioneaza si cauzele care ar putea duce la o victorie a presedintei Adunarii Nationale…