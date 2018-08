Stiri pe aceeasi tema

- SUA si China au escaladat joi razboiul lor comercial, dupa ce au impus fiecare taxe vamale de 25% pentru noi produse, in valoare de 16 miliarde de dolari, chiar intr-un moment in care au fost reluate negocierile pentru a pune capat disputelor dintre cele doua mari puteri economice ale lumii.…

- Statele Unite ale Americii au facut marți publice noile sancțiuni impuse impotriva unor persoane fizice si juridice din Rusia dar si alte tari. Restricțiile economice si personale sunt aprobate in cadrul programului american indreptat impotriva activitații cibernetice rauvoitoare, dar si pentru incalcarea…

- Iranul va prezenta saptamana viitoare un nou avion de vanatoare, a anuntat sambata ministrul apararii, generalul de brigada Amir Hatami, citat de DPA si Reuters, care preiau agentia iraniana Fars. Publicul va putea asista la o demonstratie de zbor cu ocazia zilei nationale a industriei de aparare,…

- Germania, cea mai mare economie europeana, ia in considerare inasprirea legislatiei privind preluarile de companii, pe fondul sporirii temerilor privind preluarile unor firme tehnologice de importanta strategica de catre chinezi, transmite Reuters. Berlinul vrea să aibă puterea de a investiga…

- Autoritațile din Germania iau in considerare adoptarea unor legi care sa permita combaterea activa a atacurilor cibernetice din alte țari, a declarat Horst Seehofer, ministrul german de Interne, ca raspuns la un raport al Serviciului de Informații, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Conform…

- China s-a declarat 'socata' dupa ce Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China, in valoare de 200 de miliarde de dolari, pe care ameninta sa le taxeze din septembrie, transmit BBC, Reuters si DPA.

- Noile taxe vamale americane pentru importuri chineze in valoare de 34 miliarde de dolari au intrat in vigoare vineri la ora 04:00 GMT, marcand debutul unui razboi comercial intre SUA si China, primele doua economii ale lumii, in pofida ingrijorarilor companiilor si investitorilor, informeaza AFP si…