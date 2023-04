Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Reformei (centru-dreapta) al premieruluii Kaja Kallas a castigat alegerile legislative din Estonia, care au avut loc duminica, obtinand 31,6 la suta din totalul voturilor exprimate, relateaza AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Marele Juriu special din statul american Georgia a anuntat joi ca nu a descoperit niciun fel de dovezi privind comiterea de fraude la scara larga in timpul alegerilor prezidentiale din 2020 din Statele Unite, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, sustine marti seara (miercuri, ora 4 a.m., ora Romaniei) discursul sau anual despre Starea Uniunii, in care le va spune republicanilor ca ar trebui sa poata lucra impreuna in noul Congres, releva un extras din discurs, publicat de Casa Alba, anunța Rador. …

- Președintele Tunisiei a pus, luni, prezența ultra-scazuta la alegerile parlamentare pe ura alegatorilor fata de legislativ parlamentului, nu pe o scadere a propriei sale popularitați. Comisia electorala a anunțat ca doar 11,4% din electorat a votat duminica la alegerile parlamentare, anunța Rador.…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis felicitari generalului Petr Pavel pentru alegerea sa in functia de presedinte al Cehiei. Seful statutului roman a mentionat ca se asteapta la o intarire a relatiilor bilaterale si o coordonarea in cadrul UE si al NATO. Fii la curent cu cele mai noi…

- Administratia presedintelui american, Joe Biden, a reiterat, marti, ca sustine aderarea Finlandei si a Suediei la NATO in cel mai scurt timp, dupa ce Finlanda a afirmat ca este necesara o pauza in convorbirile trilaterale cu Turcia, pe marginea cererii Finlandei si a Suediei de a adera la alianta…

- Un judecator din Bolivia a decis ca liderul conservator de opozitie Luis Fernando Camacho trebuie sa ramana in arest timp de patru luni, in asteptarea procesului, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fondatorul și liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a publicat, sambata, un videoclip in care susține ca a vizitat orasul ucrainean Soledar, dupa ce acesta a fost capturat de mercenarii sai "in doua saptamani", anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…